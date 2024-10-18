الحوثي: لن نتخلى عن نصرة الشعب الفلسطيني

قدم قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، تعازيه لحركة المقاومة الإسلامية وكل الشعب الفلسطيني باستشهاد رئيس المكتب السياسي لـ "حماس"، يحيى السنوار.

وقال الحوثي في كلمة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للحركة اليمنية، اليوم الجمعة، أن "العدو يتصوّر أن الاستشهاد سيؤدي إلى انهيار المقاومة وهو واهم فكتائب القسام مستمرة في الدفاع عن شعبها والمقدسات"، مضيفا أن "تضحيات الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه لن تضيع أبداً".

واستشهد الحوثي بإعلان حزب الله في لبنان عن مرحلة جديدة من التصعيد ضد الاحتلال رغم استشهاد قائده حسن نصر الله.

وأكد ذات المتحدث أن جبهة الإسناد في اليمن ستواصل المسار التصعيدي في العمليات العسكرية، قائلا: " لن نتخلى أبداً عن نصرة الشعب الفلسطيني ونقول لإخوتنا في فلسطين لستم وحدكم ونحن معكم حتى النصر".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية قد أعلنت، اليوم الجمعة، استشهاد رئيسها يحيى السنوار، ونعت "حماس"، القائد المجاهد الشهيد والرَّمز الوطني الكبير يحيى السنوار "أبو إبراهيم" قائد معركة طوفان الأقصى.