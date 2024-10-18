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رياضة

مازة هداف مع هيرتا برلين

18 أكتوبر 2024 ()

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ساهم الدولي الجزائري إبراهيم مازة في الفوز الذي حققه ناديه هيرتا برلين الألماني على حساب نادي برونسويك، اليوم الجمعة، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدرجة الثانية الألمانية.

ورغم تأخر نادي العاصمة الألمانية في الشوط الأول بهدف، عاد زملاء مازة في النصف الثاني من المواجهة بثلاثية كاملة سجل منها الدولي الجزائري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 72.

ويعتبر هذا الهدف الثاني لمازة في "البندسليغا 2" والثالث في المجموع منذ بداية الموسم باحتساب هدف في كأس ألمانيا.

ويحتل النادي العريق المرتبة السادسة في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات، تعادلين و3 هزائم.

وعاد صاحب الـ 18 سنة من أول تربص له مع المنتخب الوطني، مؤخرا، والذي تخللته مواجهتين مزدوجتين ضد الطوغو في إطار تصفيات "كان" 2025.

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