وهران: وفاة طفل وإصابة 19 شخصا إثر تسمم غذائي

توفي طفل وأصيب 19 شخصا من عائلة واحدة، اليوم، إثر إصابتهم بتسمم غذائي خلال جنازة عائلية بحي الياسمين 1 بير الجير.

وكشفت مصالح من المؤسسة الاستشفائية العمومية أول نوفمبر في وهران بأن الطفل توفي إثر تحويل عائلة مكونة من 20 فردا تم التكفل بهم على مستوى مصلحة الأمراض المعدية وهم في حالة مستقرة وبعيدا عن أي خطر.

وقد أصدرت الحماية المدنية من جهتها بيانا حول التدخل من أجل إسعاف ونقل 12 شخصا (09 نساء وثلاثة أطفال) تتراوح أعمارهم بين 05 إلى 76 سنة، يعانون من آلام في البطن وحالات تقيؤ، تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في عين المكان ليتم تحويلهم إلى مستشفى أول نوفمبر بإيسطو ومستشفى طب الأطفال بكناستيل.

ولم يتضح لحد الساعة سبب التسمم الغذائي وهو ما ستبينه التحقيقات.