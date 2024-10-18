شكوى ضد مجهول بعد انهيار عمارة ببشار

أمر وزير السكن، محمد طريق بلعريبي، اليوم السبت، برفع شكوى ضد مجهول عقب انهيار عمارة بولاية بشار، سهرة أمس.

وأفاد بيان الوزارة، أن الوزير عقد اجتماعا طارئا استهله: " اتصال هاتفي بوالي ولاية بشار، السيد محمد السعيد بن قامو، أين اطمئن على سلامة قاطني العمارة المعنية الذين تم ترحيلهم في وقت سابق".

وقدم البيان بعض التفاصيل عن الحادث، فحسب الوزارة فإنه: " صبيحة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، وبعد تلقي إبلاغ من طرف سكان العمارة لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بشار بوجود تشققات على مستوى أعمدة العمارة ، تم إيفاد و بصفة استعجالية تقنيين من مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC إلى عين المكان للمعاينة الميدانية، و على خلفية الخبرة توضح أن الخطر قد يتفاقم وعليه تم اسداء تعليمات بضرورة ترحيل قاطني العمارتين 32 عائلة (العمارة المعنية والمجاورة لها) وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية لولاية بشار"

وبعد استماعه إلى شروحات مفصلة قدمها تقنيو الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC أمر بإيفاد لجنة تقنية مختصة من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء والمدير العام للسكن على مستوى الوزارة، بغرض إجراء الخبرة ومعاينة العمارة المحاذية للعمارة المنهارة و تحديد أسباب الانهيار، يضيف البيان.

وكشفت الوزارة أن: "العمارة مكونة من أربعة طوابق متواجدة بحي 770 سكن طريق لحمر بولاية بشار تم بدأ أشغالها سنة 2013 وتم تسليمها سنة 2016."