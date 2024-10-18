غليزان: معهد تكوين شبه الطبي يستقبل 179 متربصا

فتح معهد تكوين شبه الطبي البيداغوجي بغليزان أبوابه، بعد إرسالية الوزارة الوصية، حيث استقبل طلبة السنوات الثانية في تخصصات مساعدي شبه الطبيين، وشبه الطبيين، وكذا طلبة السنة الأولى تخصص ممرضي الصحة العمومية، ومخبري في الصحة العمومية.

وقد استقبلت إدارة المعهد المتربصين بحفاوة، كما جاء على لسان المديرة السيدة روزال عباسية وسيلة، التي أكدت على أهمية الاجتهاد، والمثابرة لتحقيق الأهداف المنشودة خلال هذا المسار الدراسي. ومثنية على جهود الأساتذة والتزامهم بتوجيه الطلبة في جميع التخصصات.

وقد كشفت محدثة "الخبر" أن المعهد استقبل 179 متربصا، 118 طالبا بمعهد غليزان( 40 متربصا كممرض في الصحة العمومية،و19 مخبريا في الصحة العمومية، و34 مساعد تمريض،و15 عون رعاية الأطفال). أما ملحقة وادي أرهيو، فقد استقبلت 36 مساعد تمريض و10 بملحقة مازونة.

أما المواد المدرسة فهي كثير،وحسب البرامج البيداغوجية. كما وضحت في سياق حديثها، أن هؤلاء المتربصين يؤطرهم،أساتذة،وأطباء عامون، وأخصائيون، ونفسانيون

وكذلك ممرضون متخصصون. مبينة أن مدة التدريس لمساعدي شبه الطبي هي سنتين.وتجدر الإشارة إلى أن عدد المتخرجين الموسم الفارط،قد بلغ 230.كلهم يشتغلون بالمؤسسات الاستشفائية.

وفي ختام حديثها وضحت ذات المديرة، أن المعهد كان يكون مساعدي التمريض فقط، لكن ارتأت اضافة تخصصين جديدين هما مخبري، وممرض الصحة العمومية، وهذا بعد موافقة الوزارة الوصية.