المقاومة تضرب منزل نتنياهو (فيديو)

أكد ديوان رئيس الوزراء الصهيوني، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان أصابت بشكل مباشر منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا بتل أبيب.

ونقلت "القناة 12" عن مصدر في مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

من جهته، كشف موقع "واللا" أن المسيرة التي أصابت منزل نتنياهو انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية صهيونية لها طيلة الوقت.

مروحية اسرائيلية وطائرة بدون طيار لبنانية في سماء حيفا pic.twitter.com/h6HarZFy9f

وكان الجيش الصهيوني قد أعلن، صباح اليوم السبت، أنه رصد 3 طائرات مسيرة عبرت من لبنان، وقد ضربت إحداها مبنى في منطقة قيساريا شمال غربي تل أبيب.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بتعرض منزل في قيساريا لانفجار جراء سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان، دون أن يتم تفعيل أي إنذارات في المنطقة.

عكا/القناة 13 العبرية:

قناة "الحدث" السعودية: "هدف الهجوم بالطائرة بدون طيار في قيساريا كان مقر إقامة بنيامين نتنياهو". pic.twitter.com/cEBLkILq3P — Arab-Military (@ashrafnsier) October 19, 2024

وأسرعت فرق الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان وقاموا بعمليات تمشيط للبحث عن أي بقايا متفجرة وتأمين المنطقة.

فيما نقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قوي، وقال أحد سكان قيساريا: "لقد كان انفجارًا ضخمًا، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".