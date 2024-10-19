تفريغ مخزون البطاطا بداية من اليوم

تشرع الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية، بداية من اليوم السبت، في عملية تفريغ مخزون البطاطا الموجهة للاستهلاك، قصد ضمان استقرار أسعارها بالتزامن مع فترة الفراغ الممتدة من نهاية شهر أكتوبر إلى غاية نهاية شهر نوفمبر.

وأفاد بيان صادر عن ذات المصالح، مساء أمس، بأن "الشركة تشرع بالتنسيق مع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، يوم السبت 19 أكتوبر 2024، في عملية تفريغ مخزون البطاطا الموجهة للاستهلاك، الذي تم تكوينه خصيصا لضبط السوق خلال هذه الفترة التي تشهد نقصا في جني محصول البطاطا".

وأوضحت الشركة أن عملية تسويق المنتوج ستتم عبر مختلف نقاط البيع التابعة للدواوين والمؤسسات الاقتصادية العمومية، وكذا المساحات التجارية الكبرى، بالإضافة إلى نقاط البيع الموضوعة من طرف الجماعات المحلية عبر ولايات الوطن.

وقدّرت ذات المصالح سعر البيع للمستهلك بـ75 دينارا للكيلوغرام الواحد.