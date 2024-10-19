"إسرائيل" تتهم إيران بمحاولة اغتيال نتنياهو

حمّل مسؤول في الكيان الصهيوني، اليوم السبت، إيران مسؤولية استهداف منزل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمسيرة، معتبرا العملية "محاولة اغتيال".

ونقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤول في الحكومة الصهيونية قوله إن "إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

يأتي ذلك بعد أن قال متحدث صهيوني إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه منزل رئيس الوزراء في بلدة قيساريا بشمال فلسطين المحتلة، اليوم السبت، مضيفا أن نتنياهو لم يكن في المنطقة ولم تقع إصابات.

ولم يعلن حزب الله اللبناني، الذي يخوض حربا ضد إسرائيل منذ أكتوبر 2023، مسؤوليته حتى الآن عن الهجوم بالطائرات المسيرة.