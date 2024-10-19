التأكيد على عودة نهائي "السوبر"

جدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم عزمه على إعادة بعث نهائي الكأس الممتازة بالجزائر بعد 4 سنوات من الغياب.

وقال نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومسؤول اللجنة المؤقتة لتسيير رابطة كرة القدم المحترفة، أمين مسلوق، في حديث لـ"الخبر"، إن نهائي الكأس الممتازة لعام 2024 والذي سيجمع حامل لقب البطولة مولودية الجزائر وحامل كأس الجزائر شباب بلوزداد، سيبرمج مباشرة بعد نهاية مرحلة الذهاب لبطولة المحترف الأول.

وأشار مسلوق إلى أن تحديد موعد نهائي لهذا "النهائي" الواعد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تنتهي الرابطة من إعادة ضبط البرمجة والتي فرضتها التأجيلات المختلفة.

وكانت "الفاف" قد أعلنت، نهاية شهر جوان الماضي، أن انطلاق الموسم الكروي 2024/2025 لبطولة المحترف الأول، سيكون بتاريخ 14 سبتمبر، على أن تنتهي مرحلة الذهاب بتاريخ 28 ديسمبر، وتتوقف المنافسة من 19 جانفي إلى 1 فيفري 2025، وينتهي الموسم الكروي يوم 1 ماي من العام المقبل.

كما تم الإعلان عن برمجة نهائي الكأس الممتازة بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في 17 أو 18 جانفي 2025، وكلها تواريخ سيتم مراجعتها وتعديلها بسبب التأجيلات المختلفة التي فرضتها الاستحقاقات الانتخابية، ومعها التأجيل المقبل الذي سيخص المباريات "العاصمية"، في الفترة ما بين 26 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، بسبب احتفاليات الذكرى السبعين لثورة 1 نوفمبر.

ومنذ إطلاقها أول مرة سنة 1992 مع النهائي الأول الذي جمع مولودية وهران وشبيبة القبائل، جرت مسابقة كأس "السوبر" على مراحل متقطعة، قبل أن تغيب في السنوات الأربع الأخيرة لأسباب تنظيمية.

وجرت النسخة الأخيرة والخاصة بالموسم الكروي 2018/2019 في نوفمبر 2020 وعرفت تتويج شباب بلوزداد على حساب اتحاد العاصمة بهدفين لهدف.