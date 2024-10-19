لجنة تحقيق تحل بولاية بشار

حلّ وفد من وزارة السكن والعمران والمدينة، صبيحة اليوم السبت، بولاية بشار، للوقوف على عملية الخبرة، بعد انهيار كامل لعمارة من أربعة طوابق.

وحسب ما أفاد به بيان لولاية بشار، فإن "الوفد الذي يترأسه المدير العام للسكن، محمد مرجاني، والمدير العام المساعد للرقابة التقنية، وبعد اجتماع تقني، تنقل بمعية والي الولاية، محمد السعيد بن قامو، إلى عين المكان لمعاينة الوضعية وبداية عملية الخبرة".

وكان وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، قد أمر، أمس الجمعة، خلال ترؤسه لاجتماع عاجل لدراسة الوضعية، وبعد استماعه إلى شروحات مفصلة قدمها تقنيو الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناءCTC ، أمر بإيفاد لجنة تقنية مختصة من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، والمدير العام للسكن على مستوى الوزارة، بغرض إجراء الخبرة ومعاينة العمارة المحاذية للعمارة المنهارة وتحديد أسباب الانهيار.

للإشارة، فإن العمارة مكونة من أربعة طوابق متواجدة بحي 770 سكن، طريق لحمر بولاية بشار، بدأت أشغالها سنة 2013، وتم تسليمها سنة 2016.

ولم يخلّف الحادث أي ضحايا، وذلك بعد إجلاء كل سكان البناية، وكذا البناية المجاورة، وعددهم 32 عائلة، صبيحة الجمعة، وترحيلهم بعد إجراء معاينة خبرة، تبيّن من خلالها أن العمارة على وشك السقوط.