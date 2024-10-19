صادي إلى إثيوبيا

يطير رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، غدا الأحد، مرفقا بالأمين العام، نذير بوزناد، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة العادية الـ46 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان مقررا أن تنعقد هذه الجمعية العامة في العاشر من أكتوبر الجاري بكينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطيـة، قبل أن يقرر المكتب التنفيذي لـ"الكاف"، خلال اجتماعه الأخير بنيروبي (كينيا) نقل فعالياتها إلى أديس أبابا.

وتنطلق أشغال الجمعية العامة لـ"الكاف"، يوم الثلاثاء المقبل، وتمتد يومين، وتسبقها اجتماعات مختلف اللجان.