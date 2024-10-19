توحيد رزنامة الاختبارات والبكالوريا التجريبي

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2024/2025، حيث تقرّر توحيد فترات إجراء الاختبارات الفصلية، وسيتم بناء على ذلك إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط التجريبي من 18 إلى 22 ماي 2025، و"الباك" التجريبي من 18 إلى 22 ماي 2025. أما الاختبارات الاستدراكية، فستكون بداية من 22 جوان 2025، فيما ألزمت الوصاية الأساتذة بضرورة إطلاع التلاميذ على أوراق إجاباتهم، وإجراء التصحيح الجماعي لمواضيع الاختبارات، بما فيها الاستدراكية.

وجهت وزارة التربية مراسلة إلى مديريها الولائيين تحمل رقم 220، تتضمن رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2024/2025. فبالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي، يجتاز تلاميذ السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة اختبارات الفصل الأول من 3 إلى 12 ديسمبر 2024، فيما حدّدت اختبارات الفصل الثاني من 4 إلى 13 مارس 2025، ثم الفصل الثالث من 25 إلى 29 ماي 2025.

وبالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، سيكون تلاميذ السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة على موعد مع اختبارات الفصل الأول من 1 إلى 5 ديسمبر 2024، أما الفصل الثاني، فستكون من 2 إلى 6 مارس 2025، فيما ستكون اختبارات الفصل الثالث، بالنسبة للأولى والثانية والثالثة، من 25 إلى 29 ماي 2025، وستكون بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة من 18 إلى 22 ماي 2025.

وفي الثانوي، سيتم إجراء اختبارات الفصل الأول من 1 إلى 5 ديسمبر 2024، للسنوات الأولى والثانية والثالثة، ومن 2 إلى 6 مارس 2025 أيضا في الفصل الثاني، أما الفصل الثالث، فسيجتاز تلاميذ الأولى والثانية، على حدى، اختباراتهم من 25 إلى 29 ماي 2025، بينما سيجتاز مترشحو البكالوريا ما يعرف بـ"البكالوريا التجريبي" من 18 إلى 22 ماي 2025.

وفي نفس السياق، حدّدت مصالح الوزارة رزنامة للاختبارات الاستدراكية، حيث ستكون في الابتدائي بالنسبة لسنوات الثانية والثالثة والرابعة يومي 22 و23 جوان 2025، وفي المتوسط للأولى والثانية والثالثة من 25 إلى 26 جوان 2025، أما الأولى والثانية ثانوي، فستكون يومي 22 و23 جوان 2025.

وتعقد مجالس القبول والتوجيه، في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، يومي 25 و26 جوان 2025. كما تعقد مجالس القبول والتوجيه إلى السنة الأولى ثانوي، في الفترة من 6 إلى 10 جويلية 2025، حيث تعقد اللجنة الولائية للطعن في قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وفي قرارات مجلس القبول والتوجيه إلى السنة الأولى ثانوي، اجتماعها يومي 22 و23 جويلية 2025.

وقالت وزرارة التربية بأنه نظرا لأهمية الاختبارات الفصلية والاختبارات الاستدراكية، باعتبارها توثق نتائج التلاميذ في التقويم التحصيلي، أمرت مصالح الوزارة بضرورة الالتزام بالترتيبات المحدّدة في المنشور رقم 376 المؤرخ في 15 مارس 2022، لاسيما تلك المتعلقة بحجز علامات التلاميذ في الأرضية الرقمية ومراقبتها والتأكد منها والمصادقة عليها. وطالبت بناء على ذلك، مديري مؤسسات التربية والتعليم بالتقيد الصارم والاحترام الكامل لرزنامة الاختبارات الفصلية والاختبارات الاستدراكية، وإعلام التلاميذ وأوليائهم بها في الوقت المناسب.

كما يتعيّن على المدراء، حسب مراسلة الوزارة، إلزام الأساتذة بضرورة إطلاع التلاميذ على أوراق إجاباتهم، وإجراء التصحيح الجماعي لمواضيع الاختبارات، بما فيها الاختبارات الاستدراكية، للوقوف على مواطن القوة لديهم، وكذا المواطن القابلة للتحسين قصد معالجتها، حتى يكون لهذه الأخيرة الأثر المرغوب وتحقق الأهداف البيداغوجية المنتظرة منها.