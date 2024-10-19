إدارة ترجي مستغانم تندد وتستنكر

استنكرت إدارة ترجي مستغانم، عبر بيان رسمي، ما وصفته الظلم الذي تعرّض له الفريق من قبل الحكم رفيق عوينة، الذي أدار مباراته الأخيرة التي جرت أمس أمام مستضيفه وفاق سطيف.

وصفر عوينة، المقبل على حمل الشارة الدولية، بحسب ما ذكرت إدارة الترجي، ضربتي جزاء لفائدة الوفاق، الذي سجل واحدة وفاز بفضلها بنقاط المباراة، وهو ما رفع رصيد الوفاق من ضربات الجزاء التي صفرت لصالحه في بداية الموسم إلى 5.

وجاء في بيان الترجي: "لقد كان عوينة رفيق بأدائه طرفا في خسارة فريقنا، في المواجهة التي جمعته بوفاق سطيف، في سلوك نعتبره غير مفهوم وغير مُبرر، إلا لغاية ما، وهذا بتصفيره لضربة جزاء واحدة في كل شوط، خاصة الضربة الثانية التي ذبح بها فريقنا، والتي جرت أحداثها ببضعة أمتار أمام عينيه".

ودعت إدارة الترجي، في ذات البيان، رابطة كرة القدم المحترفة والاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجاوزات وإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة بعد اعتماد هذه الأخيرة تقنية حكم الفيديو المساعد"، بحسب ما جاء في البيان دائما.