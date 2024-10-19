استشهاد 5 أشخاص في قصف صهيوني على شرق وجنوب لبنان

استشهد خمسة أشخاص وأصيب سبعة آخرون، اليوم السبت، جراء قصف جوي صهيوني استهدف نحو 45 بلدة في شرق وجنوب لبنان، وفقًا لمصادر عسكرية لبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام نقلاً عن ذات المصادر بأن خمسة شهداء ارتقوا اليوم وأصيب سبعة آخرون في غارة صهيونية على شقة سكنية في بلدة بعلول بالبقاع الغربي.

وأكد مصدر مسؤول في الدفاع المدني اللبناني أن فرق الإنقاذ، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، تمكنت ظهر اليوم من انتشال خمس جثث من بين أنقاض الشقة السكنية. كما أشار إلى أنه تم نقل الجثث الخمسة بالإضافة إلى سبع إصابات، منها ثلاث حالات حرجة، إلى مستشفى في بلدة جب جنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة استشهاد خمسة أشخاص في غارتين صهيونيتين استهدفتا شمال العاصمة بيروت وجنوب لبنان.