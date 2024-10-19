ياسين وليد يؤكد أن تجربة "أونساج" لم تكلل بالنجاح

أكد ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن تجربة "أونساج" لم تحقق النجاح المرجو، وذلك خلال يوم إعلامي نظمته الوزارة حول تمويل المشاريع المبتكرة.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء يهدف إلى تقديم معلومات حول الوسائل المتاحة لتمويل أصحاب المشاريع المبتكرة، خاصة المتخرجين الجدد من الجامعات. وقد شارك في هذا اليوم الإعلامي أكثر من 200 حامل مشروع حضورياً و400 آخرين عبر التحاضر المرئي.

وأوضح الوزير أن دراسة أجرتها الوزارة كشفت أن 79% من أصحاب المشاريع المبتكرة، خصوصاً في الجامعات، يعانون من نقص المعلومات حول كيفية الحصول على التمويل، إلى جانب قلة المعرفة بصيغ التمويل المتاحة. لمواجهة هذا التحدي، أصدرت الوزارة دليلاً يشرح كيفية الحصول على التمويل، ونظمت أياماً إعلامية لتعزيز التواصل مع أصحاب المشاريع.

كما أعلن ياسين وليد أن الوزارة تعمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعادة النظر في برامج التكوين والمرافقة في حاضنات الجامعات، بهدف تعزيز المهارات في مجالات مثل التمويل وتسيير الشركات. وأشار إلى أن 22.9% من أصحاب المشاريع يعانون من ضعف في قدراتهم الإدارية، فيما يواجه 70% منهم مشاكل في تسويق منتجاتهم.

وشدد الوزير على أن الحكومة قد انتقلت من نموذج الريع إلى نموذج يستند إلى النجاعة الاقتصادية للمشاريع. كما أشار إلى أن الصندوق المخصص لتمويل الشركات الناشئة الذي أطلقه رئيس الجمهورية يعد الأول من نوعه في إفريقيا ويحقق نجاحاً في دعم الاستثمارات.

وقد عبر المشاركون عن ارتياحهم لهذه المبادرة، معتبرين أنها كانت فرصة لتلقي إجابات مباشرة من مسؤولي القطاع حول ريادة الأعمال والتمويل.