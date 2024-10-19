وفاة ثانية في حادثة التسمم الجماعي بوهران

ارتفع عدد ضحايا حادثة التسمم الغذائي الجماعي الذي شهده حي الياسمين1 بوهران مساء أمس الجمعة إلى حالتي وفاة، حيث سجل المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران قبل قليل وفاة امرأة تبلغ من العمر 25 سنة تم تحويلها بشكل استعجالي من مستشفى أول نوفمبر 1954 بمنطقة ايسطو في حالة حرجة ما استدعى متابعة حالتها في غرفة الانعاش.

وحسب المكلف بالإعلام على مستوى مستشفى حي بلاطو، فإن التحقيقات الأولية التي تمت حول هذه الواقعة أفادت بأن سبب التسمم الذي أودي بحياة شخصين لحد الساعة يعود إلى نوعية الدجاج الفاسد الذي تناوله المستهدفون بهذا التسمم الجماعي والمقدر عددهم بأكثر من عشرين شخصا من بينهم أطفال يرقدون على مستوى مصلحة طب الأطفال وحالتهم مستقرة يضيف ذات المتحدث.