انقطاعً تام للكهرباء في كوبا منذ يوم الجمعة

تواجه كوبا منذ يوم الجمعة انقطاعًا تامًا في الكهرباء، حيث يستمر نظامها الكهربائي في التعطل، مما أثر على 10 ملايين نسمة.

وقال الرئيس ميغيل دياز-كانيل في اجتماع أزمة تم بثه على التلفزيون الرسمي مساء الجمعة: "لن يكون هناك أي تراجع" حتى يتم "إعادة الخدمة بالكامل". وأشار إلى أن كوبا تمر حاليًا بـ "حالة طوارئ طاقة".

وأضاف لازارو غويرا، المدير العام للكهرباء بوزارة الطاقة والمناجم، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن "النظام بلا كهرباء في جميع أنحاء البلاد" بعد توقف محطة توليد الكهرباء أنطونيو غويتيراس في وسط غرب البلاد. وذكر غويرا أنه "عندما توقفت المحطة الكهربائية، انهار النظام"، مما أدى إلى حدوث انقطاع كبير في الكهرباء.