الجلفة: اختفاء غامض لطفلة في عين وسارة

تستمر حالة القلق في حي 1000 مسكن بالمقاطعة الإدارية عين وسارة في الجلفة بعد اختفاء الطفلة شهرة. ع، البالغة من العمر 12 سنة، تدرس في الطور المتوسط، منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي.

العائلة، التي تعيش حالة من الذعر والقلق، أبلغت مصالح الأمن بمجرد اكتشاف اختفاء ابنتهم، مما أدى إلى بدء عمليات البحث والتحري. العائلة تناشد كل من لديه أي معلومات أو شاهد الطفلة بالتواصل مع مصالح الأمن.

كما أعرب السكان عن تضامنهم مع الأسرة، ودعوا إلى تكثيف الجهود للعثور على الطفلة في أقرب وقت ممكن بينما تستمر الجهود للعثور على الطفلة، يبقى الأمل معلقًا في قلوب الجميع بأن تُحل هذه القضية قريبا، وتعود الطفلة سالمة إلى منزلها.