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رياضة

بونجاح يسجّل أول "هاتريك" مع الشمـال القطري

19 أكتوبر 2024 ()
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 سجّل المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح أول "هاتريك" له مع فريق الشمال القطري، الذي حقق فوزًا كبيرًا على فريق العربي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة السابعة من الدوري القطري، يوم السبت.

افتتح بونجاح التسجيل في الدقيقة 23 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني له في الدقيقة (45+1)، ثم اختتم مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

بهذا الهاتريك، رفع بونجاح رصيده إلى 9 أهداف منذ بداية الموسم، مما جعله يتصدر قائمة هدافي الدوري القطري.

وبهذا الفوز، أصبح رصيد الشمال 10 نقاط في المركز السابع، بينما تجمّد رصيد العربي عند 7 نقاط في المركز التاسع.

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