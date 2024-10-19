تعيين الحكمة الجزائرية غادة مهات لمباراة إسبانيا – كوريا الجنوبية

اختارت الفيفا الحكمة الجزائرية غادة مهات لتكون حكم مباراة في كأس العالم للسيدات أقل من 17 سنة، التي تُقام في جمهورية الدومينيكان.

وستجمع المباراة بين إسبانيا وكوريا الجنوبية، يوم السبت في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بالتوقيت الجزائري).

وأعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) في بيان لها: "تمت دعوتها من قبل لجنة التحكيم بالفيفا لتكون الحكمة الرئيسية خلال المرحلة النهائية من كأس العالم للسيدات أقل من 17 سنة، المقامة حاليًا في جمهورية الدومينيكان. تم تعيين غادة مهات لمباراة إسبانيا وكوريا الجنوبية التي ستُجرى يوم السبت في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، 21:00 بالتوقيت الجزائري".