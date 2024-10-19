بطولة إفريقيا لتنس الطاولة: الجزائر تفوز بـ 43 ميداليات

حقق منتخب الجزائر لتنس الطاولة ثلاث ميداليات فضية وميدالية برونزية خلال بطولة إفريقيا التي اختتمت يوم السبت في أديس أبابا، إثيوبيا.

آخر ميدالية حصل عليها اللاعبون الجزائريون كانت صباح يوم السبت في منافسات الزوجي للسيدات، حيث تأهلت الثنائي ياسمين بوهنّي وماليسة نصري إلى النهائي، لكنهما خسرتا أمام الثنائي المصري فاطمة هند وجودة هانا.

أما بالنسبة للميداليات الفضية الأخرى، فقد حققتها كل من كيساسي أمينة وجلول ميلهان في الزوجي المختلط، بالإضافة إلى الفريق الرجالي.

فيما حصلت الميدالية البرونزية، التي كانت ضمن المنافسات المؤهلة لبطولة العالم 2025، على الفريق النسائي.