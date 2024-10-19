دعم جديد لبرامج الإدماج الاجتماعي

سيستفيد أكثر من 160.000 شخص من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، من الترسيم في عقود التوظيف بحلول السنة المقبلة، حيث رصدت الحكومة غلافًا ماليًا يتجاوز 15.000 مليار دينار لهذا الغرض. واستفادت الجماعات المحلية من 621.47 مليار دينار من التحويلات المالية، وهو ما يمثل 10.9% من إجمالي نفقات التحويل. وقد تم التفصيل في المبالغ المخصصة لتغطية نفقات الأنشطة المتعلقة بصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، المعروف سابقًا بالصندوق المشترك، والذي اقترح له ما يعادل 500 مليار دينار لسنة 2025. كما تشمل هذه المساهمة تعويض الرسم على النشاط المهني بـ 80 مليار دينار، بالإضافة إلى تخصيص 60 مليار دينار للمطاعم المدرسية التي يستفيد منها 5.7 مليون تلميذ. كما تم تخصيص 155 مليار دينار لإدماج 125.495 مستفيدًا من جهاز نشاطات الإدماج المهني، وتحويل عقود 161.150 مستفيدًا من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 185.5 مليار دينار كتعويض من ميزانية الدولة لفوارق أجور الأعوان التابعين للجماعات المحلية، بما في ذلك حراسة المدارس الابتدائية والحرس البلدي.