هذه نتائج اجتماع بداري بطلبة الطب

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، بمقر الوزارة، بممثلي طلبة مختلف كليات العلوم الطبية، وبحضور مديري المؤسسات الجامعية، عمداء كليات الطب، و رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين بالمجلس الأعلى للشباب، ودام اللقاء حسب بيان للوزارة أكثر من سبع ساعات ونصف (من الساعة 11سا00 صباحا إلى غاية 18سا33 مساء ) ، وأفضى إلى مايلي :

1- رفع عدد مناصب مسابقة الالتحاق بالدراسات الطبية الخاصة إلى 4045 منصبا بعدما كان 3045.

2- تحديد تاريخ 15 ديسمبر 2024، آخر أجل لإيداع ملف الاعتماد الدولي.

3- تشكيل فرق عمل تضم ممثلي طلبة كليات العلوم الطبية، إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تقديم اقتراحات تخص رفع المنحة وقيمتها المالية، وانشغالات أخرى للهيئات المعنية...

4 - تجميد تطبيق العمل بالمادة 9، للقرار 1144، المحدد لشروط الالتحاق بطور التكوين في الدراسات الطبية الخاصة، تحسبا لتعديله وبإشراك ممثلي الطلبة،

5- الانطلاق في إحصاء حالات طالبي توثيق الشهادات عبر منصة رقمية، مع تشكيل فوج عمل لتقديم اقتراحات في هذا الموضوع،

6- تم التكفل بالانشغالات المقدمة من طرف ممثلي طلبة كليات العلوم الطبية على المستوى المحلي، وحدد تاريخ 27 أكتوبر آخر أجل لبدء أشغال مختلف أفواج العمل المشكلة للتكفل بانشغالات الطلبة. وكان طلبة الطب عبر عدة جامعات قد عبروا عن انشغالاتهم بخصوص مناصب الطب الإقامي وتوثيق الشهادات وغيرها من المطالب.