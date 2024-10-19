"الحمراوة" يعمقون جراح "الكناري"

استكملت، اليوم السبت، مقابلات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى والتي ميزها ارتقاء شباب قسنطينة إلى المركز الثالث واستفاقة مولودية وهران على حساب شبيبة القبائل الذي يواصل انطلاقته المحتشمة.

واغتنم أبناء مدينة الجسور المعلقة عودتهم إلى ملعب الشهيد حملاوي بفوز ثمين على حساب نادي بارادو، حيث قلب أشبال المدرب خير الدين مضوي تأخرهم بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق رمضاوي، الذي استغل خطأ فادحا من الحارس الدولي زكريا بوحلفاية، إلى انتصار بهدفي منذر طمين (د 11) والمتألق إبراهيم ديب (د 31).

وبهذا يؤكد "السنافر" عودتهم القوية في البطولة محققين الفوز الثاني في الموسم ما جعلهم يلتحقون بـ "البوديوم" برصيد 9 نقاط، في المقابل يسجل أشبال التقني التونسي راضي الجعايدي ثالث هزيمة تواليا ليتجمد رصيدهم عند النقطة الرابعة.

واحتضن ملعب ميلود هدفي بوهران إحدى قمم الجولة عندما استضافت المولودية المحلية شبيبة القبائل في مقابلة نقاطها ثمينة للطرفين اللذين خيبا آمال جماهيرهما العريضة في بداية الموسم.

ونجح التقني الفرانكو مالي، إريك شيل، في تحقيق أول فوز له على رأس العارضة الفنية لـ "الحمراوة" بعد هزيمة الجولة الماضية ضد مولودية الجزائر، وذلك بهدفي معمر شاوش ومروان دهار في الدقيقتين 26 و82، ليتنفس أبناء الغرب قليلا في جدول الترتيب رافعين رصيدهم إلى النقطة السابعة في المركز السابع، في حين يسجل بن شيخة هزيمته الثالثة خلال خمس مقابلات مع "الكناري" ما يجعله تحت ضغط كبير أمام جماهير وإدارة النادي القبائلي.

وفي مقابلتين أخريين، حقق ناديا مولودية البيض واتحاد بسكرة فوزين مهمين على أرضية ميدانهما ضد نجم مقرة وشبيبة الساورة على التوالي.

النتائج الكاملة للجولة الخامسة:

الجمعة 18 أكتوبر :

أولمبي اقبو - جمعية أولمبي الشلف 0-0

اتحاد خنشلة - مولودية الجزائر 0-1

وفاق سطيف - ترجي مستغانم 1-0

اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد 0-0

السبت 19 أكتوبر:

مولودية البيض - نجم مقرة 4-0

شباب قسنطينة - نادي بارادو 2-1

اتحاد بسكرة - شبيبة الساورة 2-1

مولودية وهران - شبيبة القبائل 2-0

-- الترتيب : نقاط لعب

1.مولودية الجزائر 11 5

2.اولمبيك اقبو 10 5

3 . شباب قسنطينة 9 5

4.اتحاد الجزائر 8 4

--. وفاق سطيف 8 5

--. اتحاد بسكرة 8 5

7 مولودية وهران 7 5

8. شبيبة القبائل 6 5

--. مولودية البيض 6 5

9. اتحاد خنشلة 5 4

10.ترجي مستغانم 4 4

-- شبيبة الساورة 4 5

--. نادي بارادو 4 5

--. شباب بلوزداد 4 5

15. جمعية الشلف 3 4

--. نجم مقرة 3 5.