وقفة تأبينية على روح الشهيد يحيى السنوار في الجزائر

نظمت حركة مجتمع السلم، بعد ظهر اليوم السبت في الجزائر العاصمة، وقفة تأبينية على روح رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين، يحيى السنوار، الذي ارتقى شهيدا في اشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني برفح، جنوب قطاع غزة، الذي يعرف عدوانا وحشيا منذ 7 أكتوبر 2023.

وشارك في هذه الوقفة التأبينية رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، ومسؤولوها وبرلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن حركة "حماس" الفلسطينية.

وفي كلمة له، أكد حساني شريف أن القضية الفلسطينية هي "قضية محورية"، مبرزا التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني من آلاف الشهداء وعلى رأسهم قادة المقاومة ومنهم اليوم القائد الشهيد يحي السنوار.

وبعد أن أبرز عبد العالي حساني شريف دعم الجزائر للقضية الفلسطينية، استعرض المكاسب التي حققتها هذه القضية وعلى رأسها إسقاط مشروع التطبيع وتهويد القدس، مؤكدا أن الجزائر أضحت "نموذجا للشعب الفلسطيني، لأنها حققت استقلالها بعد كفاح ضد الاحتلال استمر 132 سنة".

من جهته، نعى عز الدين الرنتيسي، رئيس علاقات حركة "حماس" في الجزائر، الفقيد السنوار، الذي كما قال، كرس حياته لفلسطين واستشهد بطلا يقاتل على ثغور فلسطين حتى الرمق الأخير".