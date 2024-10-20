أمطار غزيرة على 18 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات بشرق وجنوب الوطن.

وأوضحت المصالح ذاتها، في نشرية خاصة، أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الثالثة زوالا على الأقل، على ولايات: بجاية، سكيكدة، عنابة، ڤالمة، جيجل، الطارف وسوق أهراس، وقد تتعدى كمية الأمطار 50 ملم.

وفي تنبيه آخر، أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً، على ولايات: سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

كما توقع المصدر ذاته، تساقط أمطار رعدية على ولايات: ورڤلة، إليزي، جانت وتمنراست. وتمتد صلاحية التنبيه بداية من الثالثة زوالا إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.