كاتب صهيوني يعلق على استشهاد السنوار

قال الكاتب الصهيوني، ألون مزراحي: "إن ما بدأه اللاجئ الذي قضى 22 عاما في سجن إسرائيلي في السابع من أكتوبر، سيغير تاريخ العالم إلى الأبد، والعملية لا تزال في مراحلها الأولية".

وكتب مزراحي عبر حسابه في منصة "إكس": "رئيس حركة حماس يحيى السنوار مات موتا مشرفا، موت محارب مع رجاله، موت واحد مع شعبه، في دفاعه عن أرضه ضد محتل يسعى للإبادة ولم يسقط في عمل غير لائق"، مضيفا: "لقد رحل وهو يقاوم".

وتابع مزراحي: "لم يكن من الممكن أن يكتب آخر حلقة من حياة السنوار أفضل مما كتبه كاتب مسرحي موهوب: ليس في نفق، أو مخبأ سري، أو قصر بعيد، وليس أثناء الانخراط في عمل غير جدير، لقد مات وهو يقاوم".

ووصف الكاتب الصهيوني أنه "إذا كان هناك كلمة واحدة يمكن التفكير فيها لوصف هذه النهاية، فهي همنغواي. كان هذا أشبه بمشهد من رواية همنغواي عن فلسطين"، مضيفا: "ليس لدي أي شك في من سيدعم همنغواي في هذا الصراع".

وتابع مزراحي: "في لحظاته الأخيرة أدرك السنوار أن هذه هي النهاية بالنسبة له، لكنه لم يصب بالانهيار: فلسطيني فخور، من سكان غزة، ومسلم حتى آخر نفس، ولد في 1962 في خان يونس لعائلة من لاجئي عام 1948 من المجدل، كان عمره 5 سنوات عندما احتلت إسرائيل غزة، ولم تتخل عنها حتى يومنا هذا ولكنها ستفعل ذلك في النهاية".

وعقّب على الفيديو المنشور للحظات الأخيرة للسنوار، بالقول: "آخر عمل من أعمال التحدي، ألقى بعض الحطام على طائرة من دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي، وبدأت أفكر: هل كان وهو صبي صغير يرمي الحجارة أيضا على الجنود في غزة".

ونشر الجيش الصهيوني، مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر شخصا ملثما قال إنه يحيى السنوار، زعيم حركة "حماس" في اللحظات الأخيرة لحياته، حيث كان جالسا على الأريكة وجسمه ثابت جدا، لم يحرك سوى يده اليسرى في محاولة لإسقاط الطائرة المسيرة بعصا.