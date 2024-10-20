حصيلة مروعة لحوادث المرور منذ بداية أكتوبر

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن حصيلة ثقيلة لحوادث المرور، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت المصالح ذاتها، في بيان: "أنه تم تسجيل 100 حالة وفاة، و3965 إصابة، خلال 3200 تدخل لوحداتها، على إثر حوادث المرور التي شهدتها مختلف ولايات الوطن".

أما خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فقد تم تسجيل 180 حادث مرور، خلّف وفاة 7 أشخاص وإصابة 212 آخرين بجروح.

وأمام هذه الظاهرة، دعت المديرية العامة للحماية المدنية، مجدّدا، "السائقين إلى توخي الحذر، والالتزام بمسافة آمنة بين المركبات، ما يمنح السائق الوقت الكافي للتفاعل مع أية مفاجآت على الطريق".