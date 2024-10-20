تعليمات لتجنب الندرة في هذه المواد

وجه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مساء أمس السبت، تعليمات لمسؤولي مجمع الصناعات الغذائية "أغروديف"، تقضي بتغطية حاجيات السوق الوطنية من المواد الضرورية، وتجنب أي نقص، خاصة في مواد السميد، الفرينة والزيت.

وذكر بيان لوزارة الصناعة أنه: "تم تقديم عرض مفصل حول مجمع "أغروديف"، إذ تم التطرق إلى المشاريع المنجزة في مختلف ولايات الوطن، والمشاريع المستقبلية التي يتطلع إليها المجمع، والتي لقيت ترحيبا من قبل الوزير الذي ثمّن مجهودات العمال".

كما أكد الوزير على أنه: "يتابع جميع المستجدات الخاصة بكل المؤسسات التابعة لمجمع "أغروديف"، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود من قبل جميع عمال المجمع ومختلف الفروع التابعة له و"تغطية السوق الوطني، لأنها أولية من أولويات السيد رئيس الجمهورية".