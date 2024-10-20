باتنة: توقيف شخصين بتهمة تزوير العملة الوطنية

تمكن عناصر الدرك الوطني بباتنة من توقيف شخصين بتهمة تزوير العملة الوطنية والمتاجرة في الأسلحة، وحجز مبلغ مالي مزور يقدر بـ80 ألف دج من فئة 2000 دج، وكلغ واحد من البارود، حسبما أكده، اليوم الأحد، المكلف بالإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية لهذا السلك النظامي، المساعد كريم بن ديدو، نقله الموقع الإلكتروني للتلفزيون العمومي.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن العملية تم "معالجتها بناء على معلومات تحصلت عليها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بباتنة، حول وجود مركبة سياحية بها شخصان بحوزتهما مبلغ مالي من العملة الوطنية المزورة، ما مكن من توقيفهما".

وتم بعد تفتيش منزل الموقوفين، استكمالا للتحقيق، "العثور على معدات حساسة (نظارات ميدان وأسلحة بيضاء وأسلحة صيد بحرية من الصنف الخامس ووسائل تعبئة الخراطيش وأدوات تنظيف الأسلحة) وكذا كمية من البارود تقدر بكلغ واحد، وكلها معروضة لغرض البيع"، يضيف المصدر.

وأضاف المتحدث: "وبعد حجز هذه المعدات واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، قدم المشتبه فيهما، البالغين من العمر 49 و20 سنة، أمام النيابة المختصة وتم إيداعهما الحبس".

وأشار نفس المتحدث إلى أن المشتبه فيهما متابعان بجناية استيراد والمتاجرة، من دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، بالأسلحة والذخيرة المنتمية للصنف الخامس، وجنحة التهريب وحيازة أسلحة صيد من الصنف الخامس، وطرح وعرض أوراق نقدية مزورة ومقلدة قصد التداول.