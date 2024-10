Un documentaire sur le parcours d'Imane Khelif

La championne olympique, Imane Khelif, a annoncé un projet de réalisation d'un film documentaire qui raconte son parcours et de réussite pour atteindre la gloire olympique.

Lors de sa participation, ce dimanche, à une conférence au siège du comité olympique algérien intitulée "Imane Khelif : Une histoire de succès", Khelif a déclaré "j'ai surmonté toutes les difficultés, ce qui est sûr est que la volonté et la détermination rendent l'impossible possible".

Elle a ajouté : "Mon histoire est devenue mondiale, et il y aura un film documentaire qui en retracera tous les détails".

Khelif a également évoqué d'autres projets pour son avenir sportif, y compris sa transition vers la boxe professionnelle, révélant qu'elle a reçu plusieurs offres dans ce domaine. Elle aspire aussi à créer une académie de boxe.

Concernant les défis à venir, elle a mentionné le championnat du monde de boxe qui se tiendra à Liverpool, en Angleterre, soulignant que son attention est entièrement consacrée à l'entraînement et à la préparation pour ces épreuves, afin de représenter à nouveau le drapeau algérien et remporter une médaille d'or.

Khelif a, par ailleurs, confié la responsabilité de poursuites légales suite de la campagne de diffamation et de harcèlement dont elle a été victime lors des derniers Jeux olympiques de Paris à l'État algérien.

Elle a évoqué sa vie après avoir remporté la médaille d'or olympique et de la notoriété qui en a découlé, en déclarant "je suis devenue célèbre, mais cela ne m'a pas changée. L'amour des gens pour moi n'a pas de prix ".

De son côté, son entraîneur cubain, Pedro Diaz, a loué sa détermination, la décrivant comme une personne à la volonté de fer, et a précisé que la campagne de doute et de harcèlement qu'elle a subie lors des Jeux olympiques avait été un moteur pour elle, la poussant à avancer et à décrocher l'or.