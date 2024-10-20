بيان حول جائزة الجزائر لحفظ القرآن

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأحد، عن تنظيم التصفيات المحلية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره.

وجاء في بيان الوزارة تحصلت "الخبر" على نسخة منه، أنه "في إطار التحضير لتنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن إجراء التصفيات المحلية لهذه الجائزة، في الفروع الآتية: فرع المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، فرع المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وفرع المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة.

وأضاف البيان: "المسابقة مفتوحة للذكور والإناث ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية: أن يكون المترشح حافظا للقرآن الكريم كله برواية ورش عن الإمام نافع، متمكنا من أحكام التجويد في الفروع الثلاثة، أن يكون سنه بين 15 سنة و25 سنة، يوم إجراء المسابقة بالنسبة للمسابقة الدولية، أن لا يقل سنه عن 25 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للمسابقة الوطنية، أن لا يزيد سنه عن 15 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للمشاركة في المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة، بالإضافة إلى أن لا يكون المترشح قد فاز بإحدى المراتب الثلاث الأولى في المسابقات الوطنية بالنسبة لمن يترشح للمشاركة في المسابقة الوطنية والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة، أن لا يكون المترشح قد فاز بإحدى المراتب الثلاث الأولى في جائزة الجزائر (فرع المسابقة الدولية بالنسبة لمن يترشح للمشاركة في المسابقة الدولية)، أن لا يكون من القراء المعروفين وطنيا أو دوليا".

وقدم البيان ملف المشاركة، المتكون من: "شهادة ميلاد، صورتين شمسيتين، استمارة الترشح مؤشرة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية المترشح".

وعليه تدعو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الراغبين في الترشح لهذه التصفيات إلى التقرب في أقرب الآجال من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لمحل إقامتهم للتسجيل والمشاركة.

والمرجع المعتمد في تفسير ألفاظ القرآن الكريم بالنسبة للفرع الثاني، هو كتاب "كلمات القرآن" تفسير وبيان للشيخ حسنين مخلوف، يضيف المصدر