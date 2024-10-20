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العالم

دبابة "ميركافا" هدية لروح الشهيد السنوار (فيديو)

20 أكتوبر 2024 ()

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بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، فيديو يظهر تفجير دبابة صهيونية بمخيم جباليا، وأهديت العملية لروح الشهيد يحيى السنوار.

 وحسب مقطع الكتائب، الذي كشفت عنه قناة "الجزيرة" القطرية، فإن العملية كانت يوم الجمعة الماضي.. وأظهرت المشاهد عددا من مقاتلي القسام يعدون العبوة ويكتبون عليها "بضاعتكم ردت إليكم.. كتائب القسام"، قبل أن يقوم أحدهم بزرعها في إحدى المناطق المتوقع مرور الدبابة فيها.

 وبعد رصد قدوم الدبابة وقبل ضغط زر التفجير، قال المنفذ "من معسكر جباليا.. نهدي هذه العملية إلى شيخنا المجاهد القائد يحيى السنوار (أبو إبراهيم) الذي ارتقى مقبلا غير مدبر.. بسم الله الله أكبر".

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