"إمكانيات الجزائر تؤهلها للتميز في إنتاج الهيدروجين"

قال المدير العام لمجمع الطاقات الخضراء بالجزائر، بوخالفة يايسي، اليوم الأحد، إنّ الجزائر تمتلك إمكانات هائلة للتميز في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أنّ الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا بين مجمع "سوناطراك" وشركات أوروبية، بإمكانها أن تؤسس للانتقال الطاقوي في الجزائر، وتبرز الإمكانيات المتاحة في هذا المجال.

وأوضح يايسي، في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أنّ الجزائر: ''تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا شبكة نقل واسعة للكهرباء والغاز تساعدها على التميز في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر".

وأشار المتحدث إلى مشروع إنتاج 15000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والكهروضوئية، في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، ودوره في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مستقبلا، مذكرا أنه تم حاليا مباشرة إنجاز محطات إنتاج 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والكهروضوئية في هذا الإطار.

من جهة أخرى، أبرز يايسي أن: "الاتفاقيات المبرمة بين مجمع "سوناطراك" وشركات أوروبية لإنجاز دراسة جدوى مشتركة لتطوير مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر، وكذا إنجاز مشترك للدراسات الضرورية لتقييم جدوى ومردودية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر، من شأنها أن تفتح باب الاستثمار واسعا في ميدان إنتاج الهيدروجين الأخضر".

وقال يايسي إنّ الاتفاقيات "تشجع على الاستثمار في مجالات كثيرة، لاسيما استخراج الهيدروجين انطلاقا من الماء، بالإضافة إلى مجال صناعة الأسمدة النظيفة واستغلال الخبرات الوطنية، كتلك التي يمتلكها المركب البيتروكيميائي بأرزيو (وهران) والدور الذي يمكن أن يلعبه في هذا المجال".

وأفاد بوخالفة يايسي، أيضا، بأنّ: "تطوير مجال الهيدروجين الأخضر بالجزائر وكذا تصديره، يستدعي التعاون المستمر بين الخبراء والمختصين الجزائريين والأجانب، لتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في هذا الميدان".