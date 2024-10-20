إيرادات الجباية العادية تواصل منحاها التصاعدي في 2024

واصلت إيرادات الجباية العادية في الجزائر منحاها التصاعدي خلال سنة 2024، حيث ارتفعت بنسبة 6,8% على أساس سنوي حتى نهاية شهر أوت، وفقاً لتصريحات المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، هذا الأحد.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضحت المديرة أن إيرادات الجباية العادية بلغت 3000 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى أوت 2024، مقابل 2817 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2023.

كما أشارت إلى أن الجباية العادية شهدت زيادات مستمرة، حيث ارتفعت بنسبة 37,9% مقارنة بعام 2018، و25% مقارنة بعام 2019، و14,3% مقارنة بعام 2022.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أكدت المديرة أن التدابير الضريبية المقترحة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتعبئة موارد جبائية إضافية دون زيادة الضغط الضريبي. ومن بين هذه التدابير إعادة هيكلة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة وتوسيع قائمة الأنشطة المستثناة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للضريبة الجزافية من 10,000 دينار إلى 30,000 دينار سنويا.