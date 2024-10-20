تصريح وزير الخارجية التونسي بعد استقباله من قبل الرئيس تبون

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الأحد، أن تونس تجمعها بالجزائر علاقات أخوية متينة، مشيراً إلى أن البلدين يتشاركان إرادة قوية لبناء مستقبل يقوم على المنفعة المتبادلة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وفي تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، قال النفطي: "نقلت إلى رئيس الجمهورية تحيات أخيه الرئيس قيس سعيد، وجددت له تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة جديدة"، متمنياً له "كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

كما أطلع وزير الخارجية التونسي رئيس الجمهورية على فحوى اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، والذي تم فيه التطرق إلى "مواضيع تتعلق بتطوير العلاقات الأخوية على أساس المنافع المشتركة والحفاظ على أمننا القومي".

وأشار النفطي إلى أنه "استفاد من توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالحفاظ على العلاقات التاريخية بين البلدين، استناداً إلى النضال المشترك والرؤية المتوافقة بينه وبين الرئيس قيس سعيد لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا".

وختم الوزير قائلاً: "استمعت بكل اهتمام إلى توجيهات رئيس الجمهورية حول المد التضامني الذي لطالما ميز العلاقات بين البلدين".