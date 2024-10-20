تيارت: جثمان المجاهد حدو بوعبد الله يوارى الثرى

ووري الثرى اليوم الأحد بمقبرة تيارت جثمان المجاهد حدو بوعبد الله، المعروف بـ "سي بوزيد"، الذي وافته المنية مساء أمس السبت عن عمر ناهز 94 عامًا بعد وعكة صحية، وفقًا لما أفادت به مديرية المجاهدين وذوي الحقوق بالولاية.

وحضر مراسم الجنازة عدد من السلطات المحلية المدنية والعسكرية، إضافة إلى أفراد الأسرة الثورية وذوي الفقيد، وكذلك مواطنين من المنطقة.

التحق المجاهد حدو بوعبد الله بصفوف الثورة التحريرية في الولاية الخامسة التاريخية عام 1956 كفدائي، وفي نوفمبر 1957 انضم إلى جيش التحرير الوطني حيث أظهر بطولته وشجاعته في الميدان.

ألقي عليه القبض من قبل المستعمر الفرنسي في 4 ديسمبر 1959 مع مجاهدين آخرين، منهم الشهيد حمداني عدة، وحُكم عليه بالإعدام، لكن الحكم لم يُنفذ. بعد الاستقلال، شغل الفقيد عدة مناصب عسكرية وإدارية حتى تقاعده في عام 1989.

على إثر هذا الفقد، أرسل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، برقية تعزية إلى عائلة الفقيد، مشيدًا بمناقب الراحل وبطولاته، وداعيًا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.