الطارف: إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية لـ 17 شخصا

أحبطت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف محاولتين للهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري لـ 17 شخصًا، حسبما أفاد به اليوم الأحد مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الطارف، ضابط الشرطة الرئيسي حمزة جلاب.

وأوضح جلاب أن هاتين العمليتين تم تنفيذهما بناءً على معلومات تلقتها الفرقة، والتي أشارت إلى نية مجموعة من الأشخاص الهجرة غير الشرعية عبر البحر من شاطئ القالة القديمة وقمة روزا ببلدية القالة.

وأضاف أنه بعد مراقبة تحركات هؤلاء الأشخاص، وبالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة، تم إرسال دوريات إلى الشاطئين المذكورين، حيث تم توقيف 17 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة، ينحدرون من ولايات الطارف، سوق أهراس، وقسنطينة، وإحباط محاولتي الهجرة غير الشرعية.

كما أسفرت العمليتان عن ضبط قاربين للصيد البحري، وستة براميل مملوءة بالبنزين، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة.