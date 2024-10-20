إسبانيا: احتجاجات للمطالبة باستقالة حكومة سانشيز

تظاهر آلاف الإسبان اليوم الأحد بمدريد في تجمع حاشد بدعوة من أحزاب اليمين، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة احتجاجًا على حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.

احتشد المتظاهرون في ساحة "كاستيا" وسط الحي المالي للعاصمة الإسبانية، حاملين الأعلام الإسبانية، وهتفوا مطالبين باستقالة سانشيز ووصفوه بالخائن.

التظاهرة نظمتها أكثر من 100 مجموعة صغيرة مرتبطة باليمين واليمين المتطرف تحت شعار "من أجل الوحدة والكرامة والقانون والحرية انتخابات عامة الآن"، وحظيت بدعم الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتطرف.

وندد المتظاهرون بسياسات وقرارات الحكومة، بما في ذلك قضايا الفساد التي طالت شخصيات من الحزب الاشتراكي وزوجة رئيس الوزراء بيغونيا غوميز. ووفقًا للسلطات، شارك حوالي 25 ألف شخص في التظاهرة، بينما قدر المنظمون العدد بنحو 400 ألف.

رفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل سانشيز وتندد بسياساته، بما في ذلك شعارات معارضة للهجرة. زعيم حزب فوكس، سانتياغو أباسكال، كان الزعيم الحزبي الوحيد الذي حضر التظاهرة، وصرح قائلاً: "هذه الحكومة تدمر الإسبان، خانتهم وكذبت عليهم".