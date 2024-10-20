إحصاء 178قضية مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود

أحصت مصالح الجمارك، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، 178 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، وتم خلالها ضبط 104 مخالفين، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، سجلت الفرق الجمركية العملياتية الناشطة عبر كامل الإقليم الجمركي، بما يشمله من منافذ حدودية برية، بحرية وجوية، بالتنسيق الوثيق والمحكم مع مختلف الشركاء الأمنيين، حصيلة حجز معتبرة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 أكتوبر من السنة الجارية".

وأظهرت هذه الحصيلة حجز 3 كلغ من الكيف المعالج، و114143 وحدة من الأقراص المهلوسة، و71400 يورو، و10200 يورو، و126.26 طن من السميد والفرينة.

كما تم حجز 13720 لتر من زيت المائدة، و51.57 طن من العجائن، و11678 لتر من الوقود.

وقامت مصالح الجمارك أيضًا بحجز مواد أخرى، مثل الهواتف النقالة ولواحقها، وقطع غيار المركبات، ومستحضرات التجميل والعناية الجسدية، ومواد التنظيف، وتجهيزات حساسة، وأجهزة كهرومنزلية، ومواد غذائية مخصصة للاستهلاك البشري والحيواني، ومشروبات كحولية، وأواني منزلية، وألبسة وأحذية، ومواد البناء، ودراجات هوائية، ومركبات، وغيرها، وفقًا لنفس المصدر.

وبلغ عدد المخالفين المعنيين في هذه القضايا 178 شخصًا، بينما قدر عدد وسائل النقل المستخدمة في التهريب بـ 20 مركبة (سيارات وشاحنات) وحاويات، حسب البيان الذي أشار إلى أن إجمالي الغرامات المفروضة قدر بما يقارب 4.5 مليار دج.