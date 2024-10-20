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مال و أعمال

الرئيس تبون يحذر..

20 أكتوبر 2024 ()

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حذر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، من تسجيل تراجع في عزيمة عمل بعض القطاعات.

وأمر الرئيس تبون لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، خلال عرض مشترك لوزراء التجارة والصناعة والفلاحة يتعلق باليقظة حول الندرة، "بضرورة استفاقة الجميع وتحديد المسؤوليات، وفاء للمهام الموكلة إزاء المواطن الذي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لكل موظف".

وفي ذات السياق، أمر الرئيس "بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية، على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد لتصريح مسبق".

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