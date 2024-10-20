إنجاز فيلم للأمير عبد القادر

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإطلاق مناقصة دولية في الإنتاج والإخراج لإنجاز عمل سينمائي كبير حول الأمير عبد القادر بهدف منح هذا العمل البُعد العالمي.

وشدّد الرئيس تبون خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، على "أهمية العمل، لما للأمير عبد القادر من رمزية سامية، بالنظر لمساره الذي أفناه في بناء الجزائر المعاصرة وإشعاعه الدولي. وما بذله في سبيل حماية الأقليات عبر العالم".

ووجّه رئيس الجمهورية بفتح "المجال أمام كل الكفاءات السينمائية الجزائرية والعالمية، مع مراعاة المضمون المتفق عليه في دفتر الشروط".