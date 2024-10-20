صيد ثمين للمقاومة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل العقيد إحسان دكسة مسؤول "اللواء 401" في كمين للمقاومة بقطاع غزة، وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة.

كما أعلن الاحتلال الصهيوني، نقلا عن شبكة "قدس" الفلسطينية، عن إصابة 26 ضابطاً وجندياً خلال الـ 24 ساعة الماضية بمختلف جبهات القتال.

ونقلت إذاعة الجيش الصهيوني، إنه وبالإضافة لمقتل قائد اللواء 401، أصيب 3 ضباط آخرين بانفجار العبوة الناسفة في جباليا، حيث وصلوا على متن دبابتين للمكان لمراقبة سير عمليات القتال فانفجرت بهم عبوة ناسفة زرعتها المقاومة في وقت سابق.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية، أن "قائد اللواء 401 قتل بعد تفجير دبابته بعبوة ناسفة في معارك جباليا شمالي قطاع غزة".

وأضافت الصحيفة العبرية، أن "القائد القتيل جاء في دبابة يرافقه في دبابة أخرى ضباط كبار، وكان مهمتهم مراقبة ومتابعة سير العمليات في منطقة قتال محتدم".

وكانت وسائل إعلام صهيونية، نقلت عن "مقتل 4 ضباط صهاينة في غزة بينهم عقيد وهو قائد لواء المدرعات، ومقتل 3 جنود صهاينة وإصابة 4 آخرين باشتباكات جنوب لبنان."

و"يضم اللواء 401 الذي قتلت القسام قائده اليوم الأحد يضم 5 كتائب مشاة ومدرعة وهندسية، وهو أول لواء دبابات نظامي في تاريخ جيش الاحتلال"، تضيف ذات المصادر.

واحتل اللواء 401، أو لواء "أعقاب الفولاذ 401" معبر رفح ومحور فيلادلفيا في ماي الماضي.