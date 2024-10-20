عدوان جديد على بيروت

شن الجيش الصهيوني، ليلة الأحد إلى الإثنين، عدوانا جديدا، على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أعقبت تهديدات بقصف أبنية تضم فروعا لمؤسسة "القرض الحسن" المالية التابعة لـ"حزب الله"

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "الطيران الحربي الصهيوني شن 3 غارات استهدفت منطقة حي السلم وبرج البراجنة والغبيري في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت".

واستهدفت 4 غارات صهيونية عنيفة الضاحية 3 منها استهدفت فروع جمعية "القرض الحسن" بضاحية بيروت الجنوبية.

وأفاد مصدر أمني لبناني أن العدوان الصهيوني استهدف محيط مطار بيروت الدولي، حيث أظهرت لقطات سحب دخان تتصاعد من مواقع قريبة من المرفق الحيوي.

وأضاف المصدر الأمني الذي طلب عدم كشف هويته، نقلت تصريحاته "القدس العربي"، أن ضربتين أصابتا أهدافا قريبة من المطار، بينما كان الجيش الصهيوني، يشن غارات على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب إصدارها تحذيرات بإخلاء مواقع محددة، وفق وسائل إعلام رسمية لبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن "عدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بلغ 11، منها واحدة قريبة من مطار رفيق الحريري الدولي".