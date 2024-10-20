ليبيا تمنع دخول عصائر مصرية لاحتوائها مواد محظورة

رفضت السلطات الليبية دخول شحنة عصائر مصرية إلى ليبيا، بعد التأكد من احتوائها على ألوان صناعية محظورة من مادة ثاني أكسيد الثيتانيوم.



وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي أنه رفض دخول شحنة مشروب عصائر "الجوافة" من مصر عبر منفذ مساعد البري، لاحتوائها على لون محظور.



وأوضح المركز أن الكمية المرفوضة هي حوال 1250 علبة، وتم رفضها عبر منفذ مساعد البري، لوجود لون محظور E171 ثاني أكسيد الثيتانيوم.



وكانت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية نشرت تقريرا خلص إلى أنه لم يعد من الممكن اعتبار E171 آمنًا عند استخدامه كمضافات غذائية، لا سيما بسبب حقيقة أنه لا يمكن استبعاد المخاوف المتعلقة بالسمية الجينية.



ورفضت السلطات الليبية في يوليو الماضي شحنة من فاكهة البرقوق الطازجة المتجهة من الأراضي المصرية إلى ليبيا عبر منفذ مساعد البري.



وقال بيان لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي إن سبب الرفض يعود لعدم مطابقة الشحنة المصرية من البرقوق الطازج للمواصفات القياسية الليبية.



وأصدر الاتحاد الأوروبي تعميما بحظر استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) كمضاف غذائي اعتبارًا من عام 2022.



ويستخدم ثاني أكسيد الثيتانيوم كمادة ملونة في عدد من المنتجات مثل العلكة والمعجنات والمكملات الغذائية والحساء والمرق.