الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، اليوم الإثنين، أن سماء الجزائر ستشهد ليلة 21 إلى 22 أكتوبر 2024 ذروة زخة من شهب الجباريات.

وأشار المركز في بيان له، إلى أن: "هذه الظاهرة سميت بهذا الاسم لأن المشع الظاهري يقع في كوكبة الجبار والتي يبدو أنها تنشأ منها".

وأضاف: "ستكون هذه الشهب مرئية بعد منتصف الليل حتى الفجر في اتجاه الشرق، ثم تدريجيا في اتجاه الجنوب الشرقي، حيث ستكون نقطة المشع في شمال النجم منكب الجوزاء، ويكون الحد الأقصى لعدد الشهب 20 في الساعة".

وأوضح المصدر ذاته: "إن هذه الزخة من شهب الجباريات ناتجة عن بقايا حطام المذنب هالي المشهور.

وتعتبر الجباريات سريعة إلى حد ما، مقارنة بزخات شهب الفرساوسيات، حيث تبلغ سرعة دخولها الغلاف الجوي 66 كيلومترا في الثانية". وأشار المركز إلى أن ضوء القمر سيؤثر نوعا ما على رصد الشهب ذات الضوء الضعيف.