الجزائر تدعم الدفاع المدني الفلسطيني

أشرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، اليوم الإثنين، على مراسم تسليم شهادات نهاية التكوين لفائدة عدد من متربصي الدفاع المدني لدولة فلسطين.

وجاء في بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه: "في إطار التعاون الثنائي الجزائري - الفلسطيني، أشرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، على مراسم تسليم شهادات نهاية التكوين لفائدة عدد من متربصي الدفاع المدني لدولة فلسطين، الذين استفادوا من دورة تكوينية حول "عمليات الإنقاذ في الأوساط المائية"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر 2024 إلى غاية 17 أكتوبر 2024".

وتلقى المتربصون دروسا نظرية وتمارين ميدانية تحت تأطير مكونين ومدربين مختصين في ذات المجال، يضيف المصدر.