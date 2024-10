Célébrations du 1er Novembre :un défilé militaire et d'autres manifestations prévus

La route principale de Mohammedia, à Alger, accueillera les célébrations officielles marquant le 70ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.

Cet événement verra la présence de chefs d'État et de gouvernements, ainsi que d'invités d'honneur de pays amis et frères, que l'Algérie a officiellement conviés pour célébrer cette date chère à chaque Algérien.

D’importantes démonstrations militaires sont attendues, semblables à celles de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance qui a eu lieu il y a deux ans, illustrant le slogan " Armée – Nation".

Avec l'annonce par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-Droit du design et du logo de l'emblème officiel pour les célébrations du 70ème anniversaire, le compte à rebours pour le début des festivités historiques a commencé, sous le thème "Novembre Glorieux… Fidélité et Renouveau".

À l'approche du 1er novembre, les autorités civiles et militaires préparent les itinéraires et sécurisent les routes qui accueilleront les invités, les visiteurs et les citoyens pour assister aux défilés des différentes forces et armements de l'ANP.

Selon des vidéos partagées par des amateurs et des citoyens des régions du sud et des Hauts Plateaux, différentes unités ont déjà réalisé des répétitions et des préparations pour ce grand événement, où les forces navales, terrestres et aériennes participeront à la parade.

Les autorités de la wilaya d'Alger prévoient la fermeture de la rocade nord (route nationale n° 11) dans les deux sens, au niveau du croisement entre les rocade nord et sud et le nord, reliant le pont de Cosider dans la commune de El Harrach à la localité de Belouizdad, sur une distance de 16 km. Des restrictions de circulation seront également mises en place sur tous les accès menant à cette route, parallèlement aux ajustements apportés aux horaires des vols commerciaux annoncés par Air Algérie jusqu'à la nuit du 1er novembre.

Le public algérien a renoué avec les défilés militaires il y a deux ans, après une interruption de 33 ans, le dernier ayant eu lieu le 1er novembre 1989 pour commémorer la Révolution.

Au cours des années 60, 70 et 80, la direction politique et militaire avait veillé, à travers ces parades, à transmettre l'expérience de la grande guerre de libération nationale aux jeunes officiers et soldats, notamment aux moudjahidine extérieurs à l'armée. Cela ne faisait pas seulement partie de la vision de l'Armée nationale populaire en tant que descendante de l'Armée de libération, mais aussi d'une profonde idée défendue par l'ancien président Houari Boumédiène et la direction de l'Armée nationale populaire pour transmettre l'esprit national vécu par les moudjahidine des années 50 aux jeunes nés pendant ou après la Révolution.

Ces défilés ont été interrompus à la fin des années 80 avec l'entrée de l'Algérie dans la décennie noire, marquée par un affrontement ouvert entre l'institution militaire et les groupes terroristes, rendant impossible l'organisation d'une parade publique en raison des menaces sécuritaires.

Les préparatifs pour cet événement spectaculaire se poursuivent depuis un certain temps, et le dernier défilé, durant l'été 2022, s'est distingué par des performances impressionnantes, réalisées avec précision et professionnalisme, et une excellent coordination entre les différentes forces, armements et formations militaires dans des démonstrations aériennes, maritimes et terrestres.

Le président Abdelmadjid Tebboune, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, ainsi que tous les responsables gouvernementaux et les invités d'Algérie, seront présents pour cet événement qui comprendra des démonstrations civiles et militaires, des groupes musicaux, ainsi que des cavaliers de la garde républicaine, en collaboration avec des formations représentant les moudjahidine et les enfants de la nation, ainsi que des unités des forces de sécurité, des douanes et des services de protection civile.

Des invitations officielles ont été envoyées à des présidents de pays amis et frères, dont les présidents de pays du Maghreb comme le président tunisien Kaïs Saïed et le président de la République arabe sahraouie, Ibrahim Ghali, ainsi que des personnalités arabes, islamiques et étrangères.

Les célébrations incluront des programmes élaborés par le ministère de la Défense nationale, qui célèbrera cette commémoration avec des activités internes et d'autres destinées au public, tandis que le ministère de la Culture a annoncé l'organisation de forums sur le cinéma, la mémoire, la littérature de la résistance, des spectacles artistiques et des expositions d'art plastique.

Dans le cadre des préparatifs, le ministère des Moudjahidine a dévoilé hier l'emblème officiel de la célébration, issu d'un concours national auquel ont participé 111 jeunes qui ont présenté leurs visions de cette mémoire glorieuse. Cet emblème renferme des significations liées aux différents défis sécuritaires auxquels le pays est confronté, intégrant des symboles des capacités militaires qui ont renforcé l'Algérie pour garantir sa sécurité nationale et protéger son intégrité territoriale, ainsi que ses espaces aériens et maritimes.