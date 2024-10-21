غزة: مستشفى كمال عدوان يطلق نداء استغاثة

أطلق مدير مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، الدكتور حسام أبو صفية، اليوم الإثنين، نداء استغاثة من داخل قسم العناية المركزة، لإنقاذ حياة الأطفال الذين يتعرضون لمجازر من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، الذي يواصل تنفيذ عمليات الإبادة الجماعية في شمال القطاع لليوم الـ17 على التوالي، عبر قصف وحرق مناطق سكنية بكاملها في المخيم وبلدة جباليا وبيت حنون وبيت لاهيا.

وأكد الدكتور أبو صفية، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن حصيلة قصف مربع سكني لوحده تجاوزت 80 شهيدا وعشرات الجرحى، فيما لا يزال عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض.

وأبرز مدير المستشفى، الدكتور حسام أبو صفية، أن "الوضعية كارثية التي يشهدها المستشفى والذي بات بؤرة لاستهداف قوات الاحتلال الصهيوني"، وقال أيضا: "لقد حدثت مجزرة في بيت لاهيا، وأغلب الحالات التي وصلت إلينا كلها أطفال، منهم من في وضعية حرجة ومنهم من استشهد"، داعيا في السياق ذاته، إلى ضرورة وضع حد لهذه المجازر وإنقاذ حياة الأطفال الذين يهددهم الموت كل يوم.