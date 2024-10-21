مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن أكثر من 519 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، بحجة ما يسميه الكيان الصهيوني بـ"الأعياد اليهودية"، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، وأغلقت الطريق المؤدي إلى باب المغاربة من باب الأسباط، وعرقلت وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين.

ويستغل الاحتلال الصهيوني الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على الفلسطينيين، وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تسهل فيه اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة الغربية، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل والمسجد الأقصى في القدس.